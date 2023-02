◆ Secondo un rapporto del progetto State of carbon dioxide removal, per contrastare la crisi climatica bisogna sviluppare nuove tecnologie capaci di rimuovere il carbonio dall’atmosfera. La cattura e lo stoccaggio del carbonio sono già presenti nei principali piani climatici, ma di solito come metodi naturali, legati alla gestione delle foreste o a iniziative per piantare alberi. Secondo gli autori del rapporto, nei prossimi dieci anni bisognerà invece sviluppare strumenti artificiali se si vuole rispettare gli obiettivi climatici fissati per il 2050. Un esempio è il biochar, un materiale derivabile da prodotti di scarto dell’allevamento e dell’agricoltura, che è in grado di catturare anidride carbonica dall’atmosfera. Un’altra tecnica è l’assorbimento diretto di anidride carbonica dall’atmosfera per poi stoccare il carbonio nel sottosuolo. È in fase di studio anche la cattura del carbonio negli oceani grazie a procedimenti biologici o chimici, e la successiva conservazione nei sedimenti marini.