Terremoti Un sisma di magnitudo 5,9 sulla scala Richter ha colpito la provincia dell’Azerbaigian Occidentale, in Iran, causando tre morti e più di ottocento feriti.

◆ Una persona ha perso la vita e tre sono rimaste ferite in un terremoto di magnitudo 5,6 in Nepal.

Foreste Più di un terzo dell’Amazzonia è minacciato dagli incendi, dalla siccità, dallo sfruttamento forestale e dalla frammentazione dell’habitat. Altri pericoli sono la costruzione di dighe, l’inquinamento legato alle attività minerarie e la caccia e la pesca senza regole. È a rischio il 38 per cento della foresta ancora integra, non toccata dalla deforestazione. Secondo Science, il declino della foresta, che ospita più del 10 per cento delle specie note di piante e animali, influisce negativamente sulla biodiversità. Ma ha anche importanti conseguenze climatiche: dato che è responsabile del 16 per cento delle attività totali di fotosintesi sulla terraferma, il suo degrado conduce inevitabilmente a un aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera. Nella foto: un tratto di foresta degradato in Brasile

Marizilda Cruppe, Rede Amazônia Sustentável

Cicloni Almeno venticinque persone sono morte nel passaggio della tempesta tropicale Cheneso sul Madagascar. Ci sono anche ventuno dispersi.

Alluvioni Quattro persone sono morte nelle alluvioni provocate dalle forti piogge che hanno colpito la città di Auckland, in Nuova Zelanda.

Siccità Ventidue milioni di persone in Somalia, Etiopia e Kenya rischiano la fame a causa della siccità che ha colpito il Corno d’Africa. Lo afferma un rapporto del Programma alimentare mondiale.

Caldo L’ondata di caldo eccezionale che ha colpito il nordovest del Sudafrica ha causato la morte di otto persone, in maggioranza operai agricoli.

Neve A New York, negli Stati Uniti, la neve si sta facendo attendere. Per la prima volta da quando sono cominciate le rilevazioni, al 29 gennaio non era ancora stata registrata la prima nevicata della stagione invernale.

Epidemie Il Malawi ha annunciato che l’epidemia di colera scoppiata nel paese nel marzo scorso ha causato finora 1.002 vittime.

Rinoceronti Ottantasette rinoceronti sono stati uccisi dai bracconieri in Namibia nel 2022. L’anno prima erano stati quarantacinque.

Ghepardi Il Sudafrica ha annunciato il trasferimento graduale nei prossimi otto o dieci anni di più di cento ghepardi in India. L’obiettivo è reintrodurli in natura. Una diversa sottospecie, il ghepardo asiatico, fu dichiarata estinta in India nel 1952.

Foto di Leonhard Foeger, Reuters/Contrasto