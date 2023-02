Il 30 gennaio la provincia sudoccidentale del Sichuan ha annunciato che non sarà più necessario essere sposati per registrare una nascita. Il nuovo regolamento sarà operativo dal 15 febbraio e coinvolgerà una popolazione di circa ottanta milioni di persone, ma è già molto discusso. Il quotidiano del Partito comunista Global Times riporta le polemiche di chi sostiene che la misura incoraggerà le donne single a far figli e di chi dubita che sarà un incentivo alla natalità. Secondo le autorità, invece, è semplicemente un modo per dare gli stessi diritti a chi è nato fuori dal matrimonio. Nel 2022 la popolazione cinese è calata per la prima volta in 61 anni: ci sono stati 850mila cinesi in meno rispetto all’anno precedente.