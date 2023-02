Più di un milione di persone si sono radunate il 1 febbraio all’aeroporto Ndolo di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, per assistere alla messa celebrata da papa Francesco, in visita nel paese dal 31 gennaio al 3 febbraio. Al suo arrivo il papa ha tenuto un discorso molto apprezzato dai congolesi, in cui ha denunciato il colonialismo economico in Africa e in particolare nell’Rdc, dove 45 dei cento milioni di abitanti del paese sono cattolici. Dal 3 al 5 febbraio il pontefice prosegue il suo viaggio in Sud Sudan.