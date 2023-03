Il 3 febbraio l’Australia è diventata il primo paese al mondo ad approvare l’uso degli psichedelici a scopo terapeutico. A partire da luglio sarà possibile prescrivere l’mdma (ecstasy) per curare il disturbo da stress post-traumatico, e la psilocibina (il principio attivo presente nei funghi allucinogeni) per trattare la depressione nei pazienti che sviluppano resistenza agli psicofarmaci. La comunità scientifica australiana ha accolto con cautela la notizia, scrive il Guardian, definendola una svolta verso la giusta direzione, ma da percorrere a piccoli passi per garantire la sicurezza di tu tti.