Evan Gershkovich, il corrispondente del Wall Street Journal arrestato in Russia, è un ostaggio. Il presidente Vladimir Putin è coinvolto in una barbarie di stato: è il primo arresto di un corrispondente statunitense accreditato a Mosca da quando lui è al potere, e il primo dalla fine della guerra fredda. I giornalisti statunitensi in Russia sono minacciati e sorvegliati e devono ottenere un visto per lavorare nel paese, ma finora non erano mai stati incarcerati.