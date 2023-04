Alcuni politici conservatori hanno proposto misure più severe per far rispettare la legge che impone alle donne d’indossare l’ hijab , il velo islamico che copre i capelli, riferisce Radio Farda. Parlando alla tv di stato il 1 aprile, il presidente Ebrahim Raisi ha ribadito che l’hijab è una “questione giuridica” e una “necessità religiosa”. Il giorno prima sui social network era stato diffuso un video in cui si vede un uomo che rovescia dello yogurt addosso a due donne senza velo in un negozio a Mashhad. Le autorità hanno arrestato le due donne, madre e figlia, per aver “commesso atti proibiti”.