Acqua Le disuguaglianze aggravano i problemi di approvvigionamento idrico. Un esempio è quanto successo a Città del Capo, in Sudafrica, tra il 2015 e il 2017, durante un periodo di siccità. Secondo uno studio pubblicato su Nature Sustainability, gli abitanti più ricchi hanno continuato a consumare molta acqua, anche grazie alla disponibilità di pozzi privati. Parte dell’acqua era usata per annaffiare i giardini, riempire le piscine e lavare le auto. Nello stesso periodo, invece, i poveri hanno avuto grandi difficoltà. Con una distribuzione più equa l’acqua sarebbe bastata per tutti. Una corretta gestione delle risorse idriche dovrebbe infatti tenere conto sia della crisi climatica e della crescita demografica sia delle questioni sociali. Nella foto: il bacino della diga di Theewaterskloof in Sudafrica