◆ Alcune aziende vorrebbero estrarre minerali dai fondali marini, che sono ricchi di elementi chimici importanti per la transizione energetica. I depositi marini differiscono per natura e contenuto. Alcuni, che si trovano a grandi profondità, si sono formati nel corso di milioni di anni. Sono costituiti da piccoli massi simili a pepite, ricchi di rame, nichel, terre rare, litio e altro. Per prelevare le pepite si potrebbero usare dei robot, senza bisogno di scavare. Uno dei depositi presi in considerazione, il Clarion-Clipperton, si trova al lago delle Hawaii, scrive la Deutsche Welle. Altri sono nell’oceano Indiano centrale e nell’oceano Pacifico, vicino a Kiribati e alla Polinesia Francese. Circa due anni fa Nauru, uno stato insulare del Pacifico, ha avvisato l’International seabed authority (Isa) di voler rilasciare delle licenze minerarie per lo sfruttamento dei fondali. L’Isa dovrà prendere una decisione entro il mese di luglio, scrive Mit Technology Review, ma finora non è stato raggiunto un accordo.