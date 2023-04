Abitanti di Fort Lauderdale, in Florida, negli Stati Uniti, soccorsi dalle forze dell’ordine dopo che il loro quartiere è stato allagato. Le piogge torrenziali hanno inondato l’area che comprende Miami e Fort Lauderdale, costringendo le autorità a chiudere le scuole e l’aeroporto per alcuni giorni. In ventiquattr’ore sono caduti circa 500 millimetri di pioggia, una quantità d’acqua che di solito cade quando ci sono uragani di grandi dimensioni.