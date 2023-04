Dal 14 al 16 aprile il governo yemenita e i ribelli sciiti huthi si sono scambiati 869 prigionieri. L’operazione, la più importante di questo tipo dall’ottobre 2020, quando le persone coinvolte erano state più di mille, coincide con un’intensa attività diplomatica. Al Jazeera ricorda che la delegazione saudita è arrivata a Sanaa il 9 aprile per avviare dei colloqui con i ribelli ed è ripartita quattro giorni dopo, senza che sia stato raggiunto un accordo definitivo per il cessate il fuoco, ma con l’obiettivo d’incontrarsi per nuovi negoziati il prima possibile.