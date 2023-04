Mónica de Miranda è un’artista portoghese di origini angolane che usa diversi linguaggi – tra cui la fotografia, il video e la scultura – per riflettere sulla diaspora africana e le politiche post-coloniali. Nel suo lavoro più recente, intitolato The island, de Miranda si concentra sulle esperienze degli africani che vivono in Portogallo. “Fondendo realtà e finzione, il progetto intreccia racconti e storie personali, movimenti di liberazione africani, esperienze migratorie e percorsi d’identità, attraverso la lente di una femminista nera”, dice l’artista.