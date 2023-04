Il 24 aprile Fox News, una delle principali emittenti tv statunitensi, ha annunciato l’allontanamento di Tucker Carlson, il suo giornalista più noto. Carlson conduceva dal lunedì al venerdì uno dei talk show di attualità più seguiti del paese. “Negli ultimi anni ha contribuito molto all’ascesa politica di Donald Trump, alimentando teorie di estrema destra e notizie false”, scrive il New York Times. Dopo le elezioni del 2020 ha dato spazio alla tesi secondo cui le macchine per il conteggio dei voti erano state manipolate per far vincere Joe Biden. L’azienda che produce i software per il voto elettronico, la Dominion Voting Systems, ha fatto causa alla rete per diffamazione. Fox News ha accettato di pagare alla Dominion più di 780 milioni di dollari di risarcimento.