Sui fondali marini al largo di Kumano, in Giappone, l’anemone Stylobates calcifer vive sui gusci del paguro Pagurodofleinia doederleini. L’anemone difende il paguro dai predatori con i suoi tentacoli urticanti e in cambio riceve dei “passaggi” verso nuove fonti di cibo. Inoltre, secerne una copertura per nascondere il paguro. La simbiosi è così stretta che quando il paguro cambia guscio pungola l’anemone per portarlo con sé, spiega il ricercatore Akihiro Yoshikawa, che ha scoperto la nuova specie di anemone nel 2022. Yoshikawa, scrive il Guardian, ha scelto il nome ispirandosi al film d’animazione Il castello errante di Howl, di Hayao Miyazaki, in cui il demone Calcifer è legato da un patto magico al castello del mago Howl che, come un paguro, si sposta da un posto all’altro.