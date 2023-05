Il 15 maggio l’Argentina ha annunciato una serie di misure d’emergenza per cercare di contrastare la profonda crisi economica del paese, alle prese tra l’altro con la dura svalutazione della moneta nazionale e con un’inflazione record del 107 per cento. Tra i provvedimenti, scrive il Financial Times, c’è la decisione della banca centrale di aumentare del 6 per cento il costo del denaro, che ora è arrivato al 97 per cento. Mentre sta negoziando un pacchetto di aiuti da 44 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale, il governo di Alberto Fernández ha azzerato le tariffe sulle importazioni di prodotti alimentari per frenare l’aumento dei prezzi.