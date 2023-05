Quest’immagine, scattata il 13 marzo dal satellite Landsat 9 della Nasa, mostra il fiordo di Tunulliarfik ricoperto di ghiaccio. Sulla superficie si distinguono varie linee di colore grigio chiaro, una della quali collega i villaggi di Narsarsuaq e Qassiarsuk. Crepe nel ghiaccio possono formarsi anche in modo naturale, ma in questo caso dovrebbero essere state prodotte dall’attività umana.

Secondo Nathan Kurtz e i suoi colleghi del Cryospheric sciences laboratory del Goddard space flight center della Nasa, la maggior parte delle linee, e in particolare quelle circolari, è stata prodotta da veicoli, probabilmente motoslitte, usati dagli abitanti per muoversi e andare a caccia. Considerando le dimensioni del fiordo, usare le motoslitte ha senso. La distanza tra Narsarsuaq e Qassiarsuk, per esempio, è di circa quattro chilometri, mentre la linea che corre da nord a sud è lunga più di venti chilometri. Tra queste linee geometriche ce ne sono altre meno definite. Secondo Kurtz, sono probabilmente dovute a deformazioni naturali del ghiaccio.