“ Il presidente Joe Biden e il leader repubblicano Kevin McCarthy, presidente della camera, hanno trovato il 27 maggio un accordo di principio sull’innalzamento del tetto del debito, cioè la quantità massima di denaro che il governo può prendere in prestito per finanziare le proprie attività”, scrive l’Associated Press. Quest’accordo, che deve ancora essere approvato dalla camera e dal senato, permette al paese di evitare l’insolvenza. Per raggiungere l’intesa Biden ha dovuto accettare di contenere una parte della spesa pubblica.