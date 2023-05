Alcuni abitanti di Kiev si rifugiano in una stazione della metropolitana durante un attacco con missili balistici condotto dall’esercito russo in pieno giorno. Il comandante in capo dell’esercito ucraino Valerij Zalužnyj ha affermato che la difesa antiaerea ha abbattuto gli undici Iskander – missili tattici ipersonici a corto raggio – caduti sulla capitale. Poche ore prima, durante la notte, la difesa antiaerea della capitale aveva abbattuto 37 missili cruise e 29 droni. Kiev ha però ammesso che è stato colpito un sito militare nella regione di Chmelnyckyj, nell’ovest del paese.