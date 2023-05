“I contadini di Tibú, nel dipartimento di Norte de Santander, sono così disperati che pensano addirittura di uccidersi. Da più di un anno infatti quasi nessuno compra le foglie e la pasta di coca che davano da vivere a migliaia di famiglie della regione. La fame è diventata un problema con cui fare i conti ogni giorno”, racconta un reportage della piattaforma giornalistica Connectas, in collaborazione con il sito colombiano Mutante. Da mesi ormai in Colombia il prezzo delle foglie e della pasta di coca è crollato. Come spiega un articolo di Cambio, le cause sono diverse: una produzione eccessiva che ha cambiato le dinamiche del narcotraffico, la decisione di alcuni gruppi criminali di finanziarsi con altre attività, in particolare le miniere di carbone illegali, e l’aumento delle coltivazioni in altri paesi, tra cui Perù, Ecuador e Venezuela.