Il 2 giugno 2023 l’Argentina ha firmato un accordo per rinnovare lo swap valutario sottoscritto con la Cina, scrive la Reuters. Uno swap valutario è un contratto in cui due parti s’impegnano a scambiarsi pagamenti periodici nelle proprie valute. In questo modo il governo di Buenos Aires si è assicurato ulteriore liquidità per sostenere le sue deboli riserve in valuta straniera. Grazie al nuovo accordo il paese sudamericano raddoppierà l’ammontare di yuan cinesi disponibili, passando da cinque a dieci miliardi di dollari. In teoria Pechino dovrebbe ricevere in cambio pesos argentini, ma alcuni osservatori sospettano che Buenos Aires abbia concesso opzioni su pezzi importanti dell’economia nazionale.