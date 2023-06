Un tribunale delle Filippine ha negato la libertà su cauzione per ragioni umanitarie alla senatrice Leila De Lima (nella foto), ex presidente della commissione per i diritti umani e una delle voci più critiche nei confronti dell’ex presidente Rodrigo Duterte e della sua campagna contro la droga. De Lima, 63 anni, è in carcere da più di sei anni con tre accuse legate a casi di droga, scrive Rappler.