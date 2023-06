Nei due anni successivi al colpo di stato militare in Birmania le zone di guerra si sono allargate, come i campi minati, scrive Irrawaddy. Sia l’esercito regolare sia la guerriglia che lo combatte usano le mine, un’arma importante soprattutto per la seconda, che è meno equipaggiata. Il risultato è che per i civili sono aumentati i pericoli. Dall’inizio della guerra civile, nel febbraio 2021, in 78 delle 330 circoscrizioni del paese sono esplose delle mine. Secondo l’Unicef, 241 persone sono morte e 670 sono rimaste ferite da questi ordigni tra l’aprile 2021 e marzo 2023.