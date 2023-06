L’8 giugno la corte suprema degli Stati Uniti ha bocciato la composizione dei distretti elettorali dell’Alabama, contestata dagli attivisti per i diritti civili perché discrimina gli elettori neri. “È stata una decisione inaspettata, visto che la corte ha una solida maggioranza conservatrice”, scrive la Cnn. Secondo i giudici, i repubblicani hanno disegnato i distretti in modo da ridurre il peso degli elettori neri (il 27 per cento della popolazione dello stato) e avvantaggiare i bianchi. Una decisione diversa avrebbe ulteriormente indebolito il Voting rights act, la legge approvata nel 1965 per garantire il diritto di voto delle minoranze.