L’immagine in alto, scattata dal satellite Landsat 9 della Nasa, mostra l’oasi in mezzo al deserto. La formazione dei laghi è stata favorita dalla presenza di una fossa tettonica che raggiunge i venti metri sotto il livello del mare. L’acqua arriva da fonti sotterranee che fanno parte di una delle falde acquifere più grandi del mondo. Le aree di colore verde scuro vicine ai laghi sono coltivazioni, principalmente di ulivi e palme da dattero. L’oasi è anche ricca di depositi di sale. La foto in basso, che è un ingrandimento, mostra le vasche di evaporazione usate per raccogliere il sale. Le acque sotterranee vicine alla superficie hanno un alto contenuto di sale e contribuiscono a farlo accumulare nel terreno, con conseguenze negative per l’agricoltura. Secondo uno studio recente, tra il 2000 e il 2011 la raccolta di olive e datteri si è ridotta rispettivamente del 46 e del 55 per cento. Alcuni ricercatori propongono quindi di realizzare un sistema di drenaggio in superficie per favorire le coltivazioni.

–Lindsey Doermann (Nasa)