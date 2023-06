Migliaia di persone hanno protestato il 9 giugno in seguito ai funerali di cinque arabi israeliani ( nella foto ) uccisi il giorno prima nel corso di una sparatoria in un autolavaggio di Yafia, una città araba a ovest di Nazareth, probabilmente in uno scontro tra gang rivali. The Times of Israel ricorda che dall’inizio dell’anno circa cento persone sono morte nelle violenze legate alla criminalità all’interno della minoranza araba israeliana. I manifestanti hanno accusato il governo di estrema destra di ignorare il problema.