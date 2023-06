Tracce di vita fossili in rocce risalenti fino a 1,6 miliardi di anni fa sono state scoperte in Australia. I paleontologi hanno individuato molecole simili al colesterolo, fondamentali per lo sviluppo delle cellule complesse degli eucarioti. Il dominio degli eucarioti comprende piante, animali e funghi. Le molecole trovate sono precursori del colesterolo, scrive Nature, e potrebbero essere utili per capire l’evoluzione degli organismi.