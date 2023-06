Il ministero della difesa russo ha annunciato che entro il 1 luglio tutte le milizie di volontari dovranno firmare un contratto che gli garantirà lo stesso status delle truppe regolari. Secondo Novaya Gazeta è un tentativo di mettere sotto controllo il potente gruppo paramilitare privato Wagner, che ha svolto un ruolo chiave nei combattimenti in Ucraina ma è spesso entrato in conflitto con l’esercito russo. Il capo del gruppo Evgenij Prigožin ( nella foto ), che ha più volte criticato aspramente la gestione delle operazioni in Ucraina, ha risposto che non obbedirà alla richiesta, accusando il ministro della difesa Sergej Šojgu di incompetenza.