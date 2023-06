“Il 9 giugno una squadra di ricerca formata da soldati e uomini delle comunità native ha trovato vivi i quattro bambini (nella foto) smarriti dal 1 maggio nella foresta dopo che un aereo, che da Araracuara, nell’Amazzonia colombiana, avrebbe dovuto portarli a San José del Guaviare, si era schiantato a causa di un guasto”, scrive Cambio. I tre adulti che viaggiavano con loro – il pilota, la madre e un leader indigeno – sono morti al momento dell’impatto del velivolo. I fratelli, di tredici, nove, quattro anni e undici mesi, sono sopravvissuti riportando solo poche ferite. Una volta messi in salvo sono stati portati in un ospedale a Bogotá, denutriti ma non in pericolo di vita. ◆ Lo stesso giorno in una cerimonia all’Avana il governo colombiano di Gustavo Petro e la guerriglia dell’Esercito di liberazione nazionale hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di sei mesi.