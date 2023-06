Un volo delle Aerolíneas Argentinas in partenza da Buenos Aires e diretto a Miami, in Florida, negli Stati Uniti, è stato bloccato prima del decollo e i passeggeri sono stati fatti sbarcare, perché dei messaggi anonimi avevano avvisato che sull’aereo c’erano tre bombe. Non era così. La polizia di Buenos Aires ha arrestato Daniela Carbone, hostess della stessa compagnia, per aver mandato i messaggi usando il telefono di sua figlia: voleva bloccare l’aereo perché a bordo c’era l’ex compagno della ragazza, che doveva raggiungere la sua nuova fidanzata. Daniela Carbone rischia sei anni di carcere. Intanto è stata licenziata dalle Aerolíneas Argentinas.