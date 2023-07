Il compromesso raggiunto a giugno sulla legge per la decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento sembrava aver messo fine a mesi di tensioni tra i partiti della maggioranza. Il governo sperava di ottenere l’approvazione del parlamento prima della pausa estiva con una procedura accelerata. Ma la corte costituzionale ha fatto saltare i suoi piani accogliendo il ricorso dell’opposizione, secondo cui i deputati non hanno avuto abbastanza tempo per esaminare il testo. Il dibattito slitterà quindi a settembre, condizionando la campagna per le elezioni di ottobre in Baviera e in Assia, commenta la Frankfurter Rundschau.