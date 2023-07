Il tribunale di giurisdizione per la pace (Jep), creato nell’ambito degli accordi del 2016 tra il governo e le Forze armate rivoluzionarie delle Colombia (Farc), ha ufficializzato un’accusa contro quindici ex guerriglieri per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Avrebbero partecipato a omicidi, sparizioni, sgomberi forzati, uso di mine antipersona e stupri contro donne, ragazze e persone della comunità lgbt nella parte sudoccidentale del paese. “Tra gli imputati c’è Pablo Catatumbo ( nella foto ), che oggi è in senato per il partito Comunes”, scrive El País.