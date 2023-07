I gravi problemi economici degli ultimi tre anni hanno spinto sotto la soglia della povertà 165 milioni di persone in tutto il mondo, lasciando soprattutto i paesi poveri in condizioni finanziarie tali da non avere le risorse necessarie per garantire l’istruzione, la sanità e altri servizi pubblici. Molti governi si sono indebitati pesantemente prima per affrontare la pandemia e poi l’inflazione, in particolare quella dei prodotti alimentari e dell’energia. Lo sostiene un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, scrive il Wash­ington Post. “Decine di governi – in gran parte in Africa e in Medioriente – per ripagare il debito pubblico spendono più del doppio rispetto a quello che destinano ai servizi sociali”.