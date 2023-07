“Quando sarò grande voglio essere una ragazza”, aveva detto Cora a sua madre una notte, prima di addormentarsi. All’epoca Cora aveva cinque anni. La fotografa argentina Gabo Caruso l’ha incontrata nel 2018. La bambina aveva compiuto sette anni e viveva nella periferia di Barcellona, in Spagna. Nel 2016, era la trans più giovane entrata a far parte di un’associazione spagnola per i diritti della comunità lgbt+. “Spesso quando pensiamo ai gay pensiamo agli adulti”, dice Caruso. “Le persone transessuali ci sono sempre state e il primo posto in cui non sono state accettate è la famiglia. Poi nel tempo sono state escluse anche dalla società, che gli ha negato la possibilità di vivere in modo sereno durante l’infanzia una scelta di questo tipo”.