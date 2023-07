L’Istituto di ricerca sulla biologia degli animali da fattoria di Dummerstorf, in Germania, ha condotto un test per verificare l’empatia dei maiali. Quando un maiale restava intrappolato nel recinto, otto volte su dieci uno del gruppo apriva la porta per liberarlo. La probabilità di soccorso era maggiore quando il maiale mostrava segni di stress. I maiali sarebbero quindi dotati di empatia e capacità di riconoscere le emozioni, scrivono i ricercatori su bioRxiv. Non si può però escludere una motivazione egoistica, per esempio ritrovare tranquillità o avere più compagni nel gruppo.