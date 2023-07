Al momento dello scatto, l’Iss era in orbita sull’oceano Atlantico a circa novecento chilometri dal centro geografico dell’immagine (misurando la distanza sulla superficie terrestre). L’angolazione obliqua permette di evidenziare la topografia terrestre. Si vedono catene montuose che arrivano fino alle coste del mare di Alborán, la parte più occidentale del Mediterraneo, creando un arco che si estende su entrambi i continenti. Noto come arco di Gibilterra, cominciò a formarsi milioni di anni fa e comprende la Cordigliera betica, in Spagna, e il Rif, in Marocco.