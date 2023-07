Il 14 luglio il governo nigeriano ha dichiarato lo stato d’emergenza con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza alimentare, messa a rischio dal netto aumento dei prezzi, scrive Bloomberg. L’amministrazione guidata dal presidente Bola Tinubu ora potrà prendere decisioni drastiche, tra cui disboscare alcune grandi aeree per fare spazio a coltivazioni di prodotti che hanno prezzi eccessivi per la maggior parte dei nigeriani. Il rincaro dei beni alimentari è peggiorato con la rimozione dei sussidi al costo del carburante decisa dal governo a maggio. Tinubu sostiene che i dieci miliardi di dollari risparmiati ogni anno con il taglio dei sussidi saranno reinvestiti per rafforzare l’agricoltura. In realtà, l’aumento dei prezzi era cominciato già prima dei tagli: a maggio l’inflazione aveva raggiunto il livello record del 22,4 per cento, con punte del 36 per cento nel settore alimentare e del 78 per cento in quello dei trasporti. Secondo gli analisti, alla fine del 2023 dovrebbe raggiungere il 30 per cento. ◆