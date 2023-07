Negli Stati Uniti la mortalità è tornata ai livelli precedenti alla pandemia di covid-19. Nella fase più grave della pandemia, scrive il New York Times, i decessi quotidiani erano del 30 per cento superiori alla norma. I dati derivano da varie fonti, tra cui i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). La mortalità in eccesso è considerata un indicatore indiretto delle conseguenze dell’infezione, dato che molti casi non sono diagnosticati.