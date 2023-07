Il leader dell’opposizione keniana Raila Odinga ha invitato la popolazione a scendere in piazza per altri tre giorni di manifestazioni contro l’aumento delle tasse a partire dal 19 luglio, scrive il quotidiano The Standard. Dalla metà di giugno la popolazione protesta contro le ultime misure finanziarie adottate dal governo del presidente William Ruto, che hanno fatto schizzare alle stelle il costo della vita. Ruto ha vietato le manifestazioni, che sono state represse con violenza dalla polizia. Secondo una stima delle Nazioni Unite, almeno 23 persone sono state uccise. Trecento sono state arrestate.