Il 14 luglio il presidente Joe Biden (nella foto con il segretario all’istruzione Miguel Cardona) ha annunciato di voler cancellare 39 miliardi di dollari di debiti studenteschi a circa 800mila persone. L’intervento riguarda i prestiti erogati dal dipartimento dell’istruzione nell’ambito di un programma riservato alle persone con redditi bassi. In teoria dopo 20 o 25 anni dall’erogazione del prestito, se si pagava regolarmente la rata la parte restante del debito veniva cancellata. In realtà spesso non è successo, a causa di errori delle società che gestiscono i pagamenti per conto del governo. “L’annuncio della Casa Bianca è arrivato due settimane dopo la sentenza della corte suprema che ha bloccato il piano di Biden per cancellare 430 miliardi di dollari accumulati da decine di milioni di statunitensi durante l’università”, scrive il Washington Post. ◆