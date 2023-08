Nell’ultimo rinvio a giudizio, che riprende molte delle tesi formulate in quello federale, Trump è accusato di aver agito illegalmente per ribaltare il risultato elettorale del 2020, non solo in Georgia ma anche in altri stati e a livello nazionale. L’ex presidente è inoltre accusato di aver violato le leggi contro la corruzione, di aver istigato funzionari pubblici a violare i loro obblighi legali e di aver cospirato per rendere false testimonianze e presentare documentazioni alterate. Dato che si tratta di un procedimento statale e non federale, se Trump fosse rieletto non avrebbe la possibilità di concedersi la grazia. Secondo l’accusa Trump avrebbe partecipato direttamente agli illeciti: avrebbe diffuso una serie di pericolose bugie, cercato di intimidire funzionari elettorali e colleghi di partito affinché “fabbricassero” voti e provato a costringere il vicepresidente Mike Pence a non certificare al senato il risultato delle elezioni presidenziali.