Quest’immagine, scattata dal satellite Landsat 8 della Nasa alle 22.25 dell’8 agosto, mostra le fiamme che imperversano in gran parte di Lahaina, dove vivono quasi tredicimila abitanti. Un altro rogo è visibile a nordest di Kihei. L’immagine è basata sulle osservazioni dell’Operational land imager (Oli), uno strumento che permette di rilevare la radiazione infrarossa a onde corte, evidenziando gli incendi. I dati sono stati poi sovrapposti a un’immagine a mosaico a colori naturali.

Il 17 agosto si è dimesso Herman Andaya, capo dell’agenzia locale per la gestione delle emergenze, accusato di non aver attivato le sirene per avvertire gli abitanti di Lahaina dell’arrivo delle fiamme. Secondo Andaya le sirene, associate al rischio di tsunami, avrebbero potuto spingere gli abitanti ad allontanarsi dalla costa, aumentando il numero delle vittime.–Nasa