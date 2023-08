Il presidente uscente Emmerson Mnangagwa ( nella foto ), ottant’anni, ha vinto le elezioni del 23 agosto con il 52,6 per cento dei voti. Il suo principale avversario, Nelson Chamisa, 45 anni, si è fermato al 44 per cento. I risultati sono stati contestati dalla Citizens coalition for change (Ccc), l’opposizione guidata da Chamisa, che chiede di ripetere il voto, scrive il sito indipendente Newsday. Anche secondo gli osservatori elettorali stranieri, tra cui quelli dell’Unione europea, le elezioni non hanno rispettato gli standard inter n azionali e nel paese regnava “un clima di paura”.