“Mentre si avvicina l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024, sono tantissimi i bambini e ragazzi statunitensi che non sono tornati a scuola dopo la fine della pandemia di covid-19”, scrive l’Economist. Secondo uno studio pubblicato all’inizio di agosto da Thomas Dee dell’università di Stanford, l’assenteismo cronico, per cui un alunno salta almeno il 10 dieci per cento dell’anno scolastico, è quasi raddoppiato a livello nazionale tra il 2018-2019 e il 2021-2022. È aumentato in tutti i quaranta stati analizzati dai ricercatori. “Alcuni dati più recenti indicano che il problema dell’assenteismo non si è risolto quando il virus ha smesso di diffondersi. In Connecticut nell’anno scolastico 2022-2023 la percentuale di bambini assenti è diminuita di soli tre punti percentuali rispetto all’anno precedente”.