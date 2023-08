La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che proporrà il ministro degli esteri olandese Wopke Hoekstra come sostituto di Frans Timmermans, dimessosi da vicepresidente e commissario per il clima per candidarsi come leader della coalizione tra laburisti e verdi alle elezioni di novembre nei Paesi Bassi. Il cristianodemocratico Hoekstra era stato indicato dal governo olandese, ma la sua nomina, che dovrà essere confermata dal parlamento europeo, ha suscitato forti polemiche per la sua mancanza di esperienza sul tema, per l’ostilità del suo partito alla transizione energetica e perché in passato ha lavorato per la Shell, una delle principali aziende del settore dei combustibili fossili, scrive Politico. Anche per questo la responsabilità del green deal europeo non sarà affidata a lui ma al vicepresidente Maroš Šefčovič.