Il settore agricolo francese è alle prese con una grave carenza di manodopera. Alla vigilia della stagione della vendemmia, scrive Le Monde, due terzi dei viticoltori sono ancora a corto di personale. Questa situazione ha spinto molte aziende a puntare sulle macchine. “Oggi solo un decimo dei 750mila ettari di vigneto in Francia è vendemmiato manualmente”, sostiene Philippe Astoin, dirigente dell’azienda meccanica Pellenc. “Sempre più spesso i produttori di vini rosati o bianchi scelgono di raccogliere di notte per evitare il forte caldo diurno”. Di fatto restano vendemmiati a mano solo i vigneti per la produzione di particolari tipi di vino, come lo champagne.