Le dichiarazioni di Amato riprendono quindi un’ipotesi condivisa negli ambienti interessati alla vicenda in Italia, ma che non è mai stata dimostrata in via definitiva dalla giustizia. Daria Bonfietti, che presiede l’associazione dei familiari delle vittime, ha dichiarato a Repubblica che la Francia deve “porre fine alle bugie di stato”. Nella sua intervista anche Amato aveva lanciato un appello: “Mi chiedo perché un giovane presidente come Macron non voglia togliere l’onta che pesa sulla Francia. E può toglierla solo in due modi: dimostrando che questa tesi è infondata oppure porgendo le scuse più profonde all’Italia e alle famiglie delle vittime in nome del suo governo”.