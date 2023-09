Il 10 settembre l’Etiopia ha annunciato di aver finito di riempire la diga Grand ethiopian renaissance (Gerd) sul Nilo Azzurro, ravvivando le tensioni con l’Egitto. Il 27 agosto i due paesi e il Sudan avevano ripreso i negoziati, interrotti dal 2021, per trovare un accordo tenendo conto degli interessi e delle preoccupazioni di ognuno. Come ricorda Middle East Monitor, Il Cairo e Khartoum vogliono che Addis Abeba gli garantisca una quota di flusso delle acque, mentre l’Etiopia ribadisce di non voler danneggiare i vicini.