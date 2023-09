Si teme che siano morte più di 5.100 persone e che altre migliaia siano disperse. In un’intervista telefonica da Bengasi, Belaoun ha raccontato che l’acqua ha spazzato via strade ed edifici. “Le abitazioni (dei miei familiari) non ci sono più”, ha continuato, aggiungendo che sono stati necessari gli elicotteri per “salvare il salvabile”.

L’ultima volta che il paese aveva affrontato un’alluvione era stato nel 2019. In quell’occasione, secondo l’ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite, erano morte quattro persone nelle regioni del sudovest. La settimana prima di raggiungere la Libia il ciclone Daniel aveva portato devastazioni in Grecia, Bulgaria e Turchia, uccidendo in tutto 26 persone. La perturbazione è una conseguenza della stessa tendenza meteorologica estrema che ha causato alluvioni e vittime in Spagna e un caldo record in gran parte dell’Europa occidentale. Dopo aver provocato gravi inondazioni in Grecia, Daniel si è trasformato in un medicane, una tempesta di tipo tropicale che si forma occasionalmente sul mar Mediterraneo. Si è rafforzato attingendo energia dalle acque eccezionalmente calde, un processo intensificato dai cambiamenti climatici causati dall’uomo, prima di dirigersi verso sud e scaricare piogge torrenziali sulla Libia nordorientale. Il centro nazionale di meteorologia libico ha registrato un totale di 414,1 millimetri di pioggia in ventiquattr’ore ad Al Bayda, dove generalmente a settembre ne cadono meno di 13 millimetri e in un anno si arriva a 543,5 millimetri. Secondo alcuni testimoni le acque alluvionali a Derna hanno raggiunto un’altezza di tre metri.