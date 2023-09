Il Kyiv Independent fa notare che la consegna dei missili non fa parte del pacchetto di aiuti militari da 325 milioni di dollari annunciato da Washington il 21 settembre, e sottolinea che la decisione statunitense è arrivata alla fine della visita di Zelenskyj negli Stati Uniti, in cui il presidente ucraino ha incontrato, oltre a Biden, anche il segretario alla difesa Lloyd Austin. Come spiega il giornale ucraino, “i missili Atacms hanno una gittata di trecento chilometri e serviranno a colpire le postazioni russe nei territori ucraini occupati. In teoria, con gli Atacms Kiev potrebbe attaccare anche obiettivi in territorio russo, ma si è impegnata a usarli esclusivamente all’interno dei suoi confini”. Il 25 settembre in Ucraina sono arrivati anche i primi carrarmati statunitensi Abrams, in anticipo di alcuni mesi sulla data di consegna inizialmente fissata. Oltre al sostegno militare statunitense, con la sua missione in Nordamerica Zelenskyj si è assicurato anche 480 milioni di dollari di aiuti dal Canada.