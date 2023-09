Stefanos Kasselakis ( nella foto ), 35 anni, cittadino greco-statunitense residente a Miami e senza esperienza politica in Grecia, è stato eletto alla guida di Syriza, il principale partito d’opposizione (sinistra). Ex operatore finanziario di Goldman Sachs, Kasselakis ha annunciato la sua candidatura solo alla fine di agosto, ricorda Kathimerini. Il 25 settembre ha ottenuto il 56,6 per cento dei voti degli iscritti, battendo la favorita Efi Achtsioglou, ex ministra del lavoro. Kasselakis è entrato in corsa dopo le sconfitte del partito e le dimissioni di Aléxis Tsípras, che lo ha guidato per quindici anni.